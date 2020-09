Recuperi Serie A, Inter a Benevento per la vetta

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Nessuno scampo per il Benevento che riceve l'Inter in uno dei recuperi della 1/a giornata di Serie A, almeno secondo i pronostici. Per i quotisti di Sisal i nerazzurri sono nettamente favoriti a 1.35, si sale a 9.00 per l'impresa dei campani, il pareggio si gioca a 5.00. La possibilità che il Benevento riesca almeno a segnare un gol si gioca a 1.65 e il principale indiziato a segnare è l'esperto Lapadula, a 5.00.

Lazio e Atalanta si affrontano all'Olimpico. Entrambe hanno ripreso con una vittoria. Il pronostico del match è sul filo, i bergamaschi sono favoriti di un soffio, a 2.55, con la vittoria dei capitolini a 2.60 e il pareggio a 3.60. (ANSA).