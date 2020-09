Lazio: Inzaghi, con Hoedt e Pereira mercato chiuso

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Penso che con gli arrivi di Hoedt e Pereira il nostro mercato sia chiuso qui, ma ora la mia concentrazione non è sul mercato ma su domani. Andreas Pereira? Un giocatore importante che può alternarsi tra la zona di centrocampo e anche nel ruolo di seconda punta. Ha qualità e dovrà inserirsi bene in un gruppo collaudato. Ma siamo fiduciosi". Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida in casa contro l'Atalanta, commentando gli acquisti di Wesley Hoedt e di Andreas Pereira, prelevato dal Manchester United e atteso domani per le visite mediche in Paideia. "Se sono soddisfatto del mercato? Penso che per tutti gli allenatori in questo momento il mercato dia qualche turbolenza: tutti vorremmo che finisse. La società sta lavorando, sappiamo che abbiamo tre partite ravvicinate e siamo in ritardo, ma dopo l'Inter e con la sosta secondo me avrò la squadra al completo", ha aggiunto. (ANSA).