Lazio-Atalanta è già sfida-spettacolo

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Nella passata stagione sono state a lungo le squadre più spettacolari e hanno già ricominciato alla grande. Dei tre recuperi della prima giornata, in programma domani, Lazio-Atalanta è di gran lunga il più equilibrato. Le quote predisposte dagli analisti Snai lo testimoniano: la vittoria esterna bergamasca ha un favore quasi impercettibile, a 2,55, contro il 2,60 del segno '1' biancoceleste. Il pari L'ipotesi è a 3,60.

Quote nettamente più "larghe" per gli altri due recuperi. Il Benevento, pur avendo cominciato alla grande battendo in trasferta la Samp, è nettamente indietro nel match interno con l'Inter. La vittoria degli uomini di Conte è data a 1,35. Un altro colpo di Pippo Inzaghi pagherebbe 8 volte la scommessa. Il pareggio è proposto a 5,25. Fiducia all'Udinese nella gara al Friuli contro lo Spezia. Pronostico Snai nettamente orientato sul segno '1', dato a 1,65. Il pari viaggia a 3,75, il blitz dello Spezia è a 5,50. (ANSA).