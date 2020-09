Lazio-Atalanta, è caccia ai tre punti

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Grande equilibrio nella sfida tra Lazio e Atalanta, che si affrontano all'Olimpico per il recupero della prima giornata di campionato. Le due squadre hanno chiuso lo scorso campionato con gli stessi punti e c'è perfetta parità anche negli ultimi tre scontri diretti: trionfo dei biancocelesti 2-0 nella finale di Coppa Italia 2019, pareggio 3-3 nel match di andata del campionato scorso e vittoria in rimonta per 3-2 dei bergamaschi nel match dello scorso giugno.

Le quote degli analisti di Planetwin365 rispecchiano tale situazione nel pronostico per la vittoria, a 2,61 per i padroni di casa e 2,62 per l'Atalanta, mentre anche tra i tifosi godono entrambe dello stesso supporto (36%). La Dea non perde in trasferta da 11 partite in Serie A, mentre la Lazio non ha mai vinto all'esordio casalingo in campionato da quando c'è Inzaghi in panchina (2 pareggi e 2 sconfitte). La lavagna di Planetwin365 suggerisce Immobile (4,00) come il papabile marcatore che sbloccherà il risultato, mentre la Dea si affida a Zapata (5,00). (ANSA).