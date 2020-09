Best coach Uefa: Gasperini 'batte' Guardiola e Zidane

Tre tedeschi, Jurgen Klopp (Liverpool), Hansi Flick (Bayern) e Julian Nagelsmann (Lipsia), sono i finalisti per il premio di miglior allenatore della stagione 2019-'20 assegnato dall'Uefa, che verrà consegnato in occasione del sorteggio dei gironi di Champions League. I tre sono stati scelti da una giuria specializzata composta da loro colleghi e rappresentanti della stampa. Nella classifica dei primi dieci spicca il nome di Giampiero Gasperini, quinto dietro a Thomas Tuchel del Psg che lo ha battuto, all'ultimo minuto, nel quarto di finale di Champions. L'allenatore dell'Atalanta ha comunque preceduto colleghi illustri come Julen Lopetegui del Siviglia, vincitore dell'Europa League, e Rudi Garcia del Lione, capace di eliminare la Juventus in Champions League. Gasperini in questa classifica del 'best coach' precede anche Zinedine Zidane del Real Madrid (ottavo) e Pep Guardiola del Manchster City (nono), mentre Antonio Conte è decimo, e secondo degli italiani.