Uefa: 3 'finalisti' per miglior giocatore stagione 2019'-20

Sono Manuel Neuer e Robert Lewandowski del Bayern Monaco e Kevin De Bruyne del Manchester City i tre calciatori 'finalisti' per il premio dell'Uefa di miglior giocatore della stagione 2019-'20. Lo ha reso noto la confederazione calcistica europea. Il riconoscimento verrà assegnato il 2 ottobre all'indomani del sorteggio dei gironi di Champions League, a Nyon.

La short list dei selezionati è stata compilata in base ai voti di 80 allenatori, quelli delle 32 squadre che hanno giocato la Champions della scorsa stagione e quelli delle 48 di Europa League. In più hanno espresso le loro preferenze anche 55 rappresentanti della stampa specializzata. Fuori dalla 'finale' Lionel Messi e Neymar, quarti, Thomas Muller, sesto, e Kylian Mbappé, settimo. Decimo posto per lo juventino Cristiano Ronaldo.