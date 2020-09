Supercoppa: Rakitic, Bayern forte ma Siviglia qui per vincere

"Il Bayern ha mostrato la propria superiorità anche in Europa, però quella di domani è un'altra partita e, nonostante le difficoltà di dover affrontare un rivale del genere, uno gioca le finali per vincerle ed è ciò che tenteremo di fare noi del Siviglia". Dal ritiro della squadra andalusa a Budapest, l'hotel Marriott, Ivan Rakitic sprona i compagni in vista della Supercoppa di domani. Il croato è appena tornato al Siviglia, e subito è stato nominato secondo capitano dopo Jesus Navas. "Sono qui per dare una mano grazi alla mia esperienza - dice - e sono orgoglioso di rappresentare nuovamente il Siviglia in un finale. Ho già vinto con questa maglia, so l'emozione che si prova, non riesco a spiegarlo con le parole, e ora vogliamo provarci e fare un grande partita. Qui c'è un bel gruppo, c'è unione, umiltà e amicizia ed è proprio questo che ha già permesso al Siviglia di battere avversari in teoria superiori".