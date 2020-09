Suarez in lacrime saluta il Barcellona

Si è commosso Luis Suarez nel lasciare per l'ultima volta il centro sportivo del Barcellona, squadra che sta per lasciare per approdare, probabilmente già nelle prossime ore, secondo i media spagnoli, all'Atletico Madrid. L'attaccante uruguaiano, lontano dalla bufera provocata in Italia dal suo blitz per l'esame 'farsa' di lingua per acquisire la cittadinanza, ha fatto in mattinata l'ultimo allenamento col grande amico Lionel Messi, poi è salito in macchina e le telecamere lo hanno ripreso mentre si asciugava le lacrime dal viso con un braccio.

Suarez era arrivato al Barca nel 2014 dal Liverpool e in questi anni ha vinto tredici titoli, tra cui la Champions League nel 2015 e quattro campionati, diventando il terzo miglior marcatore nella storia del club con 198 gol, dietro a Cesar Rodriguez (232) e all'inarrivabile Lionel Messi (634).