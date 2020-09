Patrick Schick lascia definitivamente la Roma. L'attaccante ceco si trova a Leverkusen per essere sottoposto alla rituali visite mediche, prima di firmare con il Bayer. Il club giallorosso si prepara a intascare 29 milioni con i bonus dal club delle aspirine. Lo scrive la Bild, che pubblica anche in video online del giocatore che era arrivato a Roma dalla Samp e che, nella passata stagione, ha giocato in prestito con il Lipsia dei miracoli, sempre nella Bundesliga.