Coppa Italia: possibile derby Inter-Milan ai quarti

Da una parte del tabellone degli ottavi di finale (13-20 gennaio 2021) Atalanta, Lazio, Napoli e Roma, dall'altra Inter, Milan, Sassuolo e Juventus. Ai quarti di Coppa Italia (27 gennaio 2021) potrebbe andare di scena il derby di Milano, mentre il derby di Roma potrebbe essere il piatto forte delle semifinali (3-10 febbraio). Possibile derby di Genova al quarto turno (25 novembre). Sono alcuni dei verdetti del sorteggio per comporre il tabellone della prossima edizione della coppa Italia che prende il via il 23 settembre e si chiude il 19 maggio 2021. Tra le suggestioni del tabellone di Coppa Italia anche un possibile incrocio tra Milan e Monza. Ipotesi complessa, considerando che i brianzoli sulla strada potrebbero trovare la Juventus ai quarti, ma comunque affascinante per quella che potrebbe diventare la prima sfida ufficiale da ex per Silvio Berlusconi, assente nella recente amichevole a San Siro dopo aver contratto il Coronavirus. L'edizione numero 74 della Coppa Italia prenderà il via il prossimo 23 settembre, con in campo 36 squadre di Serie C e Serie D. Nel secondo turno, in programma il 30 settembre, entreranno in gioco le 20 squadre di Serie B, mentre il 28 ottobre, nel terzo turno, toccherà ai primi 12 club di Serie A, con il quarto turno fissato poi per il 25 novembre. Da lì si passerà agli ottavi di finale (13-20 gennaio), quando sarà il turno delle otto teste di serie: poi quarti di finale (27 gennaio), semifinali in gare di andata e ritorno tra il 3 febbraio e il 10 febbraio 2021 e, infine, la finale in programma il 19 maggio 2021. Nella passata stagione ad alzare il trofeo è stato il Napoli, battendo la Juventus ai rigori nella prima competizione ufficiale disputata in Italia dopo il lockdown per l'emergenza Covid.