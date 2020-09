Presidente Lione, anche la Roma vuole Depay

Non c'e' solo il Barcellona di Ronald Koeman sulle tracce di Memphis Depay. "Lo vuole anche la Roma", ha rivelato a Telefoot il presidente dell'Olympique Lione, Aulas. A chiedere come rinforzo la giovane ala olandes e' l'ex ct degli orange, ora alla guida del Barca; anche per questo, oltre che per le diverse disponibilita' finanziarie, il club catalano e' in posizione di netto vantaggio. Il 26enne attaccante conosce poi' bene Koeman, che lo ha valorizzato in nazionale. Depay ha l'ultimo anno di contratto col Lione, e secondo il suo allenatore Rudi Garcia "e' un giocatore di primo livello, perfetto per una squadra costruita per vincere in Champions".