Mbappè: 'Al Psg servono acquisti', ma Leonardo lo gela

"E' stata una delusione amara, ma sono tantissime le squadre che hanno perso una finale di Champions e l'anno dopo hanno vinto il trofeo: dobbiamo crederci, e dobbiamo fare buoni acquisti. Io spero che il Psg si rinforzi". E' chiaro il messaggio che Mbappe', in un'intervista a Telefoot dal ritiro della nazionale, ha inviato al suo club dopo la finale persa col Bayern. Ma altrettanto chiara e' la risposta di Leonardo. "Non possiamo pensare di comprare dieci giocatori - le parole del dg del club parigini, a France Football - Prima dobbiamo vendere. Tutti, in Europa, per comprare prima devono vendere. Noi abbiamo fatto un investimento importante con Icardi, ora bisognera' essere creativi. E, prima, vendere".

L'ex milanista ha poi rivelato che un'eccezione a questa filosofia, il Psg l'avrebbe pure fatta: e si chiamava Messi.

"Quando abbiamo saputo che Leo voleva lasciare il Barcellona, questo ci ha stuzzicato.."