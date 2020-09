Under 21 sperimentale, ma con Slovenia è vittoria

L'Under 21 di Paolo Nicolato ricomincia da una vittoria, dopo la lunga pausa per la pandemia da Covid-19. A Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, gli azzurrini piegano - non senza qualche patema nel finale - i pari età della Slovenia.

Finisce 2-1, con l'Italia che, fra i 34' e il 37' del primo tempo, archivia il successo. La formazione è sperimentale, ma lo spirito del gruppo ugualmente combattivo. L'esordio nell'Under 21 motiva diversi baby che il selezionatore getta nella mischia anche per capire fino in fondo dove possono arrivare. Molti dei 'suoi' sono già fra i 'Senatori' di Roberto Mancini e allora bisogna allargare la rosa dell'Under 21. Fare di necessità virtù. L'Italia passa già dopo soli 2', ma l'arbitro Jaeger annulla apparentemente senza alcun motivo la rete di Casale, che arriva su angolo di Colpani.

Il vantaggio vero arriva dopo 34': Colpani, sebbene pressato dalla marcatura stretta di Stor, colpisce su punizione, con il sinistro e da posizione molto defilata, trovando l'1-0, complici una piccola deviazione di Cerin e la distrazione del portierino sloveno. Passano solo 3' e il raddoppio arriva ancora sugli sviluppi di una punizione: Melegoni va al tiro, Celar devia nuovamente e Vekic non può intervenire nemmeno questa volta.

Nel secondo tempo, fra gli altri, entra Salvatore ed esce Sebastiano Esposito: salta, dunque, la concomitante presenza in campo dei due fratellini azzurri. Il finale è di partita, peraltro molto nervoso, è degli sloveni che pareggiano al 33' con Matko, dopo che Medved scappa a Ranieri, poi deve frenare a causa di una doppia espulsione, che diventa tripla, perché - assieme a Karic (gomitata a Esposito) e Stojinovic (proteste) - anche il ct Gliha va fuori.

L'8 l'Under 21 tornerà a fare sul serio, sul campo della Svezia, in un match di qualificazione all'Europeo. Vietato sbagliare.