Coronavirus: altri tre casi nel PSG, uno sarebbe Marquinhos

Il Paris Saint-Germain ha annunciato stasera che "tre nuovi casi positivi" al Coronavirus sono stati individuati nella rosa, per un totale di sei in totale tra i finalisti della Champions.

"Gli ultimi tamponi effettuati fra i giocatori del PSG - si legge sull'account Twitter della società - confermano tre nuovi casi di positività al virus".

Dopo Di Maria, Paredes e Neymar, uno de nuovi tre casi sarebbe quello del brasiliano Marquinhos. Il PSG rischia ora di saltare almeno una partita di campionato, dal momento che il protocollo della Lega prevede il rinvio degli incontri se una delle due squadre ha da quattro casi di positività in su negli otto giorni precedenti la partita.