Barcellona, Messi non si presenta a test anti covid

La rottura tra Leo Messi e il Barcellona è ormai insanabile. Dopo l'invio del burofax con il quale l'argentino comunicava la sua intenzione di lasciare il club a costo zero oggi il giocatore non si è presentato alla Ciutat Espostiva "Joan Gamper" dove sono in corso i test anti Covid come da protocollo prima della ripresa degli allenamenti fissata per questo pomeriggio. L'argentino era atteso per le 10.15, ma non si è visto. Ieri i rappresentanti del giocatore avevano comunicato che non si sarebbe presentato. Puntuale, alle 10, invece si è presentato Luis Suarez, anche se non rientra nei piani di Koeman.

Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, i giocatori del Barcellona sono stati convocati dalle 8 alle 12 al centro Gamper per sottoporsi ai test previsti dal protocollo della Liga per la ripresa della preparazione, fissata per domani pomeriggio alle 17.30. I primi ad arrivare son stati Jordi Alba e Martin Braithwaite. Messi era atteso alle 10.15, ma non si è presentato mentre altri giocatori che non rientrano nei piani del nuovo tecnico Ronald Koeman per la prossima stagione lo hanno fatto. Ad esempio, Luís Suárez, che è arrivato intorno alle 10.