I giornali celebrano il Bayern "Kings of Europe"

Dalla Spagna all'Inghilterra fino ad arrivare ovviamente alla Germania. Il sesto successo continentale del Bayern Monaco nel torneo più importante, che oggi si chiama Champions ma in passato è stato Coppa dei Campioni, viene celebrato dai giornali di tutta Europa. "Maestri di tutte le classi", è il titolo di Der Tagersspiegel, mentre per il Suddeutsche Zeitung "La migliore squadra d'Europa veste di rosso". "Vince la tripla", è il titolo del Frankfurten Allgemeine.

"Coman il distruttore", fa notare ad ampi caratteri il catalano Sport; "Bayern che sei nei cieli", l'apertura di As, mentre "La sesta del Bayern" viene sottolineata dal Mundo Deportivo. Estadio Deportivo pensa invece già alla Supercoppa Europea, ossia alla sfida fra i tedeschi e il Siviglia che si disputerà il 24 settembre a Budapest.

"Gloria al Bayer", è l'apertura del Guardian, mentre il Daily Telegraph parla di "Kings of Europe", facendo gioco sul nome di battesimo dell'ex juventino Coman che, col suo gol di testa nel secondo tempo, ha deciso la partita.

Atmosfera dimessa, com'era prevedibile, in Francia, dove i giornali sottolineano la "Grande delusione per Neymar e il PSG" (Le Parisien). "Il sogno spezzato del Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco", è il titolo di Le Figaro. Infine, Libération pubblica in taglio alto il titolo: "Parigi sconfitta".