Koeman: "Messi? Lavoro con chi contento di stare al Barca"

"Sono felice di essere al Barcellona: tra gli olandesi e questo club c'e' sempre stato un feeling particolare. A me piace tenere il pallone e giocare, il Dna di questa squadra": sono le prime parole di Koeman come allenatore del Barca. "Se Messi resta? Sono fiducioso che resti a lungo,ha un contratto ma dovro' parlare con lui. E' il migliore al mondo - ha detto il tecnico olandese - e qualsiasi allenatore lo vorrebbe. Io sono elettrizzato dall'idea di lavorare con lui.

Parlero' con Leo per capire. E parlerò con tutti i giocatori: sono l'allenatore e devo prendere delle decisioni, ma voglio lavorare con chi e' contento di stare qui"