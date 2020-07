Coronavirus, Spadafora: Riaprire gli stadi? 'Allo stato attuale no'

"Allo stato attuale no". Lo ha detto Vincenzo Spadafora, ministro per lo sport, in merito alla riapertura degli stadi anche ai tifosi a settembre. "Il Cts proprio stamattina ha deliberato il 'no' al pubblico agli internazionali di tennis - ha affermato - perché c'è comunque una preoccupazione sulla riaperture".

"Quindi c'è molta cautela - ha aggiunto - cautela che noi abbiamo mantenuto anche quando poi abbiamo autorizzato le riaperture del campionato, è grazie a quelle cautele che il campionato questo fine settimana si concluderà, e si concluderà in sicurezza".

"Arriviamo a settembre, vediamo come saranno i dati epidemiologici, speriamo positivi - ha concluso - poi, il mio auspicio è di vedere il prima possibile le persone allo stadio, che torneranno quando ci potranno tornare in sicurezza".