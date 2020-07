Serie A: Parma Atalanta, Gasperini punta il secondo posto

La qualificazione Champions è ormai in tasca e, con due partite alla fine del campionato, la testa va ai quarti col Paris Saint-Germain. Ma dopo una stagione record, l'Atalanta vuole essere "padrona del suo traguardo finale". Per questo Gian Piero Gasperini, chiede ai suoi giocatori due vittorie, contro Parma e Inter. "Anche se l'obiettivo principale era la qualificazione alla Champions, Se battiamo entrambe siamo secondi - fa notare il tecnico bergamasco -. Il modo migliore per arrivare allo scontro nei quarti col Paris Saint-Germain è restare concentrati e attenti". Al Tardini c'è un altro record da conquistare, l'undicesima vittoria in trasferta. "Il Parma è una squadra di valore che ha fatto un ottimo campionato ed è stata in corsa per l'Europa: questo momento è un saliscendi che dipende anche dal recupero fisico e dal rientro di alcuni giocatori. La nostra condizione crescerà nelle prossime settimane", è l'analisi di Gasperini, che torna sul battibecco di martedì scorso con Sinisa Mihajlovic e sulla conseguente espulsione: "M'è mancato il campo contro il Milan, avrei da ridire sulle modalità della squalifica: non è stato un episodio giudicato in modo equo". A parte Sutalo, titolare al posto dello squalificato Toloi, l'unica variazione rispetto a San Siro potrebbe essere Castagne a sinistra per Gosens, con Pasalic in bilico tra la mediana e la trequarti, in ballottaggio con Freuler o De Roon, oppure Malinovskyi accanto a Gomez. Davanti, Zapata con l'alternativa Muriel. "La frequenza degli impegni è stata molto gravosa dal punto di vista mentale e fisico, per fortuna ultimamente abbiamo perso solo Ilicic - conclude Gasperini a proposito della strana stagione del calcio -. Una stagione spezzata: fino a febbraio esaltante, poi il virus che ha spaccato la vita di tutti e la ripartenza senza pubblico. Un terzo di campionato al caldo e coi controlli, a cui tutti si sono adattati con disponibilità: inedito, ma con partite vere. Speriamo che a settembre si riparta in condizioni normali".