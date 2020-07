Stampa inglese, Benevento vuole Sturridge

Sfumato l'ingaggio di Loic Remy, l'ex attaccante del Lilla che non ha ricevuto l'idoneità sportiva per giocare in Serie A, il Benevento punta ora a Daniel Sturridge, 31enne attaccante inglese fino a un anno fa del Liverpool e ora svincolato dopo la fine della sua avventura in Turchia, al Trabzonspor. Lo scrive la stampa inglese, in particolare il 'Sun' e il 'Daily Mail'. Quest'ultima testata riporta anche un commento del presidente della squadra campana neopromossa in Serie A, Oreste Vigorito: "prendere Sturridge sarebbe un onore per qualsiasi squadra italiana".

Per il reparto avanzato della squadra allenata da Pippo Inzaghi circolano anche i nomi di Gervinho, che avrebbe già un preaccordo, e di Graziano Pellé, che sarebbe intenzionato a lasciare la Cina, dove gioca nello Shandong Luneng.