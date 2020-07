E' ufficiale, Emery è il nuovo tecnico del Villarreal

Unai Emery è il nuovo allenatore del Villarreal. E' stato lo stesso club della Liga spagnola a ufficializzare l'accordo con il tecnico basco, classe '71, per le prossime tre stagioni. Emery, che la passata ha guidato l'Arsenal prima di essere esonerato a dicembre (al suo posto Arteta) torna così ad allenare in Spagna (lunedì sarà presentato alla stampa). Diverse le big europee che ha allenato negli ultimi anni, dal Psg all'Arsenal appunto, e in Liga Valencia e Siviglia. Con il club andaluso, dopo una breve parentesi allo Spartak Mosca, Emery ha vinto l'Europa League per tre anni di fila.