Sampdoria a Parma, è il match point salvezza

A Parma per i punti che potrebbero valere la salvezza praticamente matematica, la Sampdoria cerca di proseguire la striscia positiva post lockdown: infatti nessuna squadra ha vinto più partite dei blucerchiati nelle ultime cinque giornate di Serie A: quattro su cinque (al pari di Atalanta e Sassuolo).

I liguri potrebbero ottenere tre successi consecutivi nella competizione per la prima volta da dicembre 2018. Manca davvero pochissimo all'obiettivo stagionale per Audero e compagni che proveranno a fare il blitz al Tardini dove Claudio Ranieri rilancerà dal primo minuto Fabio Quagliarella che con il Cagliari ha giocato solo una piccola parte della gara. E per il bomber campano c'è voglia anche di raggiungere un traguardo: infatti ha realizzato 83 reti in Serie A con la maglia della Sampdoria e si trova solamente a due marcature dal terzo posto nella classifica all-time dei blucerchiati nel massimo campionato, detenuta da Gianluca Vialli (85 gol).

Al suo fianco, Manolo Gabbiadini che sta facendo benissimo da quando è ripreso il campionato: sono state sei reti per lui.

Mentre a centrocampo sulle corsie laterali dovrebbe toccare a Linetty e Jankto con Ekdal in cabina di regia insieme a Thorsby.

Intanto sul fronte del mercato il Besiktas avrebbe contattato il difensore giapponese Yoshida ma il giocatore vorrebbe restare alla Sampdoria e aspetta una proposta per allungare il contratto che è in scadenza.