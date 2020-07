Inter: Conte, a Roma gara difficile ma c'è entusiasmo

''Contro la Roma è una partita ad alto indice di difficoltà che arriva dopo aver giocato una gara 2 giorni prima contro la Spal in trasferta, quindi un viaggio e un giorno in meno di recupero, ma ci arriviamo con entusiasmo''.

Così il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della gara contro la Roma. ''È una formazione attrezzata, di una rosa con un ottimo organico e di un bravo allenatore. È una buonissima squadra che è partita per giocarsi un campionato importante, quindi bisognerà fare grande attenzione''.