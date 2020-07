Liverpool: Klopp ha chiesto l'acquisto di Thiago Alcatara

Thiago Alcantara è il sogno proibito di Juergen Klopp, l'allenatore che, alla guida del Liverpool, in circa un anno, è riuscito a vincere la Champions League e la Premier League. Secondo quanto scrive l'edizione sport della Bild, Klopp ha chiesto alla dirigenza del club 'Reds' di trattare l'acquisto del centrocampista spagnolo che, nel 2021, non rinnoverà il contratto con il club tedesco. Thiago Alcantara, cresciuto nel Barcellona con Pep Guardiola, è il profilo tecnico che fa gola all'allenatore del Liverpool, il giocatore in grado di sistemare l'assetto del centrocampo.