Gasperini: 'Spiace 2/o rigore Juve, sembrava vinta'

"La prestazione non può lasciarmi rammarico, spiace per il gol preso sul secondo rigore, quando ormai sembrava vinta". Alla vigilia del derby col Brescia, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini torna a parlare così del 2-2 con la Juventus. "Mi sono piaciute sicurezza, tranquillità, tecnica e trame contro chi sta vincendo lo scudetto e può dire la sua in Europa", osserva l'allenatore dei bergamaschi, che non ha voluto svelare le sue scelte in vista della partita di domani. "Ilicic è in crescita, lo stiamo recuperando - si limita a dire -. Con lui al massimo avremo più forza: il suo approccio e la sua voglia di essere protagonista servono. Oggi in pratica è il primo allenamento che facciamo, qualche botta da cui recuperare c'è. Ma prima della partita ci sono 24 ore: serve la miglior formazione possibile".