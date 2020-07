Juventus Atalanta ultime news

Juventus Atalanta sarà la sfida più importante del prossimo week end di Serie A. Il match è in programma sabato sera alle 21:45 allo Stadium.

La classifica di Serie A

In casa bianconera ci sarà De Ligt al posto di Rugani: quello dell'olandese è il ritorno più atteso dai bianconeri, forse più dello stesso Dybala, per ripartire dopo la sbandata di San Siro contro il Milan. L'argentino e l'olandese torneranno a disposizione dopo il turno di stop per squalifica, doppio rientro importante per Sarri: senza Dybala l'attacco ha perso, ma sopratutto il reparto arretrato bianconero è andato in grande difficoltà. Ora, però, contro la macchina da gol Atalanta servirà anche e soprattutto De Ligt: c'è da fermare una corazzata offensiva da 85 reti in campionato, 102 stagionali considerando anche Champions e Coppa Italia. In serie A, era da 60 anni che una squadra non viaggiava a medie del genere, da 2.74 reti a partita in campionato, e Sarri comincerà a lavorare per contenere la furia offensiva di Gomez e compagni. Lo farà da oggi, quando la Continassa riaprirà i cancelli dopo le 24 ore di riposo concesse, anche se un bianconero si è presentato comunque al quartier generale di via Traves: ed è stato proprio De Ligt, il quale ha svolto una seduta personalizzata. Ci saranno anche tutti i suoi compagni, compresi Chiellini e Alex Sandro, tornati a disposizione proprio per l'ultima trasferta di San Siro. Fermi ai box restano De Sciglio, Demiral e Khedira, la coperta si sta pian piano allungando, come si augurava Sarri in vista del rush finale di campionato. Per l'Atalanta rientrerà anche Dybala, il quale ha scontato la squalifica ed è pronto a tornare al centro dell'attacco, con il connazionale Higuain destinato almeno inizialmente alla panchina.

Il calendario della Serie A

In casa dell'Atalanta c'è entusiasmo. Le vittorie consecutive dalla ripresa del campionato sono sei, su altrettante partite, ma considerando anche quelle precedenti al lockdown, e la Champions, diventano addirittura 11. Sono poche le squadre in Europa a vantare la nona di fila, 85 gol in campionato e 102 in stagione, sorpasso all'Inter (66 punti a 64; Lazio seconda a 68) da terza per 24 ore. L'Atalanta, sempre a bottino pieno dal rientro dal lockdown come Real Madrid (7) e Bayern Monaco (9), vola sulle ali dei grandi numeri. A -9 dalla Juventus, da visitare sabato: "Lo scudetto di Bergamo è che in terapia intensiva non ci sono più malati di Coronavirus", così l'allenatore Gian Piero Gasperini dopo il 2-0 alla Sampdoria. Oggi, a Nyon, i sorteggi dei quarti di Champions: "Dove questo spirito sarà il valore aggiunto. Siamo più uniti, siamo rinati come recita l'inno di Roby Facchinetti suonato nelle partite in casa". Una forma di riscatto dalla paura e dai più di 6 mila morti in provincia. L'Atalanta non subisce gol da tre partite, ha ritrovato i 'Tre Tenori', Gomez, Ilicic e Zapata, insieme dal fischio d'inizio (non succedeva da Lecce, primo marzo) e ha anche Muriel, 10 reti su 17 (2 più dello sloveno) in campionato partendo dalla panchina. Un collettivo che vira dal 3-4-1-2 al 4-2-3-1 per attaccare meglio ai fianchi può riservarsi il lusso di far partire tra le riserve Malinovskyi, che poi entra e serve dalla bandierina l'assist per l'incornata del vantaggio di Toloi.