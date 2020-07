Paquetà: "Juve? Con Ibrahimovic il Milan può vincere"

"Quando l'abbiamo affrontata in Coppa Italia abbiamo fatto una grande partita, e ora è tornato Ibrahimovic, che è troppo forte. Abbiamo fiducia di giocare alla pari con la Juventus e vincere". Lucas Paquetà esprime tutto l'ottimismo del Milan che, dopo il successo in casa della Lazio, non ha paura di affrontare i bianconeri a San Siro.

"Con la Lazio è stata una vittoria speciale, speriamo di continuare con la Juve", ha spiegato a Sky Sport il brasiliano, finalmente ritrovato. "Questo sono io, il Paquetà del Brasile.

La fiducia è la cosa più importante per un calciatore, ora la sto riconquistando e questo fa la differenza. Ora sento più fiducia dal mister, dallo staff, ora sono più tranquillo, lavoro bene e in partita sono concentrato, penso solo a fare il massimo", ha detto il fantasista, spiegando di trovarsi "meglio da trequartista" e sottolineando l'impatto di Zlatan Ibrahimovic. "Ibra è un grande calciatore ha una storia incredibile, quando lui è in campo hai più motivazioni. Tutti - ha concluso - sappiamo che con lui possiamo essere più forti".