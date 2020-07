Pallotta blinda Fonseca, suo futuro a Roma non in dubbio

" Il futuro di Paulo Fonseca non è in dubbio. Ha il mio pieno sostegno. Forza Roma". Così il presidente della Roma, James Pallotta, in un post su Twitter. Il tecnico portoghese, che dopo le sconfitte con Milan e Udinese, era finito nel mirino della critica e dei tifosi, parlerà a breve alla vigilia della delicata trasferta dei giallorossi in casa del Napoli.