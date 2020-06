Calcio: Voglia d'Europa per Atalanta e Napoli

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Quarta contro sesta con l'Europa nella testa. Atalanta e Napoli si affrontano al Gewiss Stadium in una sfida che pesa molto sul futuro di entrambe. Sono Gasperini e i suoi, imbattuti da otto giornate, i grandi favoriti secondo i betting analyst di SNAI: il loro successo è dato a 2,05 rispetto al 3,40 degli ospiti, anche loro reduci da cinque successi consecutivi in campionato. La divisione della posta, invece, si gioca a 3,65. L'Over, 1,55, è quasi certo se si paragona all'Under, 2,30, vista la potenza offensiva delle due squadre. Così il 2-1 in favore dell'Atalanta è in lavagna a 9,00 mentre lo stesso risultato, ma a favore del Napoli, pagherebbe 12 volte la posta. Attenzione anche all'1-1, risultato molto frequente a Bergamo tra le due formazioni che è dato a 7,25.

La Lazio di Inzaghi non molla la Juventus e la trasferta contro il Torino di Longo sembra la sfida ideale per continuare a cullare il sogno scudetto. Il blitz biancoceleste in casa granata è dato a 1,80 mentre il successo di Belotti e compagni, una sola vittoria nelle ultime nove uscite in campionato, è in quota a 4,25. Se l'Over, a 1,75, e l'Under, a 2,00, non sono così distanti, sul tabellone del risultato esatto spicca l'1-0 in favore degli ospiti: secondo gli analisti SNAI lo stesso punteggio si gioca a 7,50. Quasi raddoppiata la quota invece per il 2-1 in favore dei granata visto che pagherebbe 14 volte la posta. Sfida nella sfida quella tra i due bomber della Nazionale, Ciro Immobile e Andrea Belotti: la rete del numero 17 biancoceleste nelle scommesse sul "primo marcatore" è in lavagna a 3,80 quello del capitano granata vale 5,75.

Anche la Juventus parte nettamente favorita nei confronti del Genoa: il successo bianconero si gioca a 1,45, mentre la vittoria rossoblù è data a 7,25. Turno sulla carta molto agevole anche per l'Inter che ospita un Brescia penultimo in classifica e in crisi di risultati: quota a 1,17 per i nerazzurri rispetto agli ospiti che sono lontanissimi a 16,00. (ANSA).