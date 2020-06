Serie A: Udinese Atalanta

Turnover o no? Il cannoniere interno (15 in A, 1 in Coppa Italia, 5 in Champions) Josip Ilicic dall'inizio, dopo aver saltato il Sassuolo e fatto il cambio mercoledì con la Lazio? Due interrogativi accompagnano l'Atalanta sul charter della trasferta con l'Udinese. In dote, i bottini pieni con Sassuolo e Lazio: "Ottime gare e vittorie importantissime, che ci hanno dato slancio regalando consapevolezza a una squadra che ha chiaro l'obiettivo e sa come raggiungerlo", la premessa della vigilia di Gian Piero Gasperini, per la seconda volta (niente prepartita martedì, da squalificato per proteste contro il Var) da solo a Zingonia davanti alla telecamera dell'ufficio stampa. Guai a prendere l'impegno sottogamba: "L'Udinese arriva da un'ottima prestazione col Torino nonostante la sconfitta, è migliore della sua classifica attuale - ammonisce -. Sarà una sfida difficile come sempre quando si gioca a Udine: dovremo recuperare la migliore concentrazione e fare attenzione".

