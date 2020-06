Giacomelli arbitra Milan-Roma, Parma-Inter a Maresca

Questi gli arbitri, gli assistenti, il IV Uomo, gli addetti alla Var e gli Avar designati per le partite valide per la 28/a giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma domani.

Milan-Roma (alle 17,15): arbitro Giacomelli di Trieste; assistenti: Paganessi-Valeriani; IV Uomo: Manganiello; Var: Orsato; Avar: Preti.

Napoli-Spal (alle 19,30): Pairetto di Nichelino; Fiorito-Caliari; Marini; Nasca; Longo.

Parma-Inter (alle 21,45): Maresca di Napoli; Mondin-Prenna; La Penna; Guida; Vivenzi.

Sampdoria-Bologna (alle 19,30): Doveri di Roma; Giallatini-Bresmes; Maggioni; Massa; Liberti.

Sassuolo-Verona (alle 19,30): Giua di Sassari; Alassio-De Meo; Prontera; Di Paolo; Costanzo.

Udinese-Atalanta (alle 19,30): Di Bello di Brindisi; Di Vuolo-Di Iorio; Aureliano; Chiffi; Tolfo. (ANSA).