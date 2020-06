Banega resta a Siviglia, in campo contro la Roma

Contro la Roma, nella sfida di agosto valida per gli ottavi di finale dell'Europa League, Ever Banega sarà regolarmente in campo con la maglia del Siviglia. Secondo quanto riporta As, infatti, il centrocampista ex Inter ha deciso di prorogare la permanenza in Andalusia fino alla fine dell'attuale stagione, in altre parole fino a quando la compagine allenata da Lopetegui proseguirà il cammino nel secondo torneo europeo.

La Liga, infatti, si concluderà il 19 luglio, ma Banega rimarrà a disposizione dell'allenatore e del club. Banega ha il contratto in scadenza il 30 giugno e si è già accordato per un triennale con gli arabi dell'Al Shabab, formazione con la quale chiuderà verosimilmente la carriera.