Calcio: in Atalanta-Lazio sfida tra attacchi più prolifici

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Dopo il recupero della 26esima giornata, l'Atalanta (2,16), ospita la Lazio (3,23) al debutto nel campionato post Covid-19. Sfida di vertice per quanto riguarda la classifica, ma anche duello tra gli attacchi più prolifici del campionato. Gli esperti di Planetwin365 prevedono perciò una partita ricca di gol (Over 3,5 a 2,30, Over 4.5 a 4,06), con un primo tempo che potrebbe terminare in parità (2,46), mentre nel secondo le sorti potrebbero essere a favore dei bergamaschi (2,49). Nella gara con il Sassuolo, la Dea ha mostrato di non aver perso la sua forza offensiva e secondo il 44% dei tifosi riuscirà ad ottenere la 5/a vittoria consecutiva, rinsaldando il quarto posto.

La squadra di Inzaghi, invece, deve rispondere al successo della Juventus per alimentare il sogno scudetto. Sarà una trasferta complicata per i biancocelesti che dovranno dimostrare di non aver perso lo smalto pre-Covid-19 con 21 risultati utili consecutivi. Ne sono convinti anche i tifosi: appena uno su tre (29%) crede nel successo dei laziali, mentre un 26% si attesta sul pareggio.

In campo anche l'Inter (1,36) contro il Sassuolo (8,65). Sette tifosi di Planetwin365 su 10 anticipano una vittoria dei nerazzurri, mentre solo l'11% crede in un successo del Sassuolo.

Una squadra, quella di De Zerbi, da sempre avversario ostico per l'Inter a San Siro: gli uomini di Conte non vincono in casa contro i neroverdi dal 2014 e hanno perso in totale il 54% delle partite giocate contro il Sassuolo. Secondo gli analisti, domani l'Inter potrebbe tornare a vincere: il primo gol della giornata potrebbe essere realizzato da Lukaku (3,80), ma tra i marcatori fari puntati su Candreva (a 5,00 una sua rete), che siglò il gol decisivo nell'ultimo successo dell'Inter con gli emiliani 4 anni fa. (ANSA).