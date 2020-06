Serie A: Atalanta guarda da vicino al terzo posto

Dopo 103 giorni di stop causati dal Covid-19, torna finalmente il campionato di calcio italiano di Serie A con i quattro recuperi della 25esima giornata. Un evento che va al di là del dato semplicemente sportivo e segna finalmente un ulteriore passo avanti verso l'uscita definitiva dalla brutta stagione segnata dalla tragedia del coronavirus.

Sportivi e tifosi dunque pronti al via di questa seconda fase del campionato, anomala, ma non per questo meno interessante.

Domenica sera l'Atalanta ospiterà, al Gewiss Stadium, il Sassuolo in una partita senza pubblico, come previsto da regolamento post Covid-19 fino alla fine del campionato.