Gattuso: "senso di appartenenza, vittoria meritata"

"Nella vita non puoi accettare alcune cose, ma il calcio mi ha dato tanto e per questo l'ho sempre interpretato con grande passione. Mi sento di avere addosso grande responsabilità. So di non poter mollare e non l'ho mai fatto nella mia carriera". Così Gennaro Gattuso, dopo la vittoria sulla Juve nella finale di Coppa Italia. "Siamo fortunati a fare il lavoro che facciamo - aggiunge l'allenatore alla Rai -. Voglio vedere la gente che mette passione: voglio senso di appartenenza e rispetto. Ho visto stasera una squadra che voleva vincere, l'abbiamo meritato. Ringrazio il presidente che mi ha dato la possibilità di allenare questa squadra".