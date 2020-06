Psg: Leonardo, Cavani e Thiago Silva? Siamo alla fine

Adesso è ufficiale: al termine della stagione appena ripresa, quindi fine agosto, Edinson Cavani e Thiago Silva lasceranno il Paris St. Germain, che ai due non proporrà il rinnovo dei rispettivi contratti, che sono in scadenza. Ad ufficializzarlo è il dg del club parigino, l'ex milanista Leonardo, in un'intervista all'edizione online del 'Journal de Dimanche'. "Con loro siamo quasi alla fine - ha spiegato Leonardo -. L'idea è quella di continuare fino alla fine di agosto, quando verrà portata a termine la Champions League. Ma è stata una decisione molto difficile da prendere, Edinson e Thiago sono due giocatori che hanno fatto la storia del club. Abbiamo dovuto optare per una scelta logica, anche dal punto di vista economico". Ma anche Meunier, Kurzawa e Choupo-Moting rischiano di fare la stessa fine? "Anche loro vanno verso la stessa direzione - ha ammesso il brasiliano -, ma ne discuteremo meglio nei prossimi due mesi". Poi Leonardo ha confermato Tuchel per la prossima stagione, smentendo le voci su Massimiliano Allegri: "Con Tuchel ne abbiamo parlato, lui sa tutto. Non c'è niente con nessuno".