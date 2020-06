Saranno Daniele Orsato (per Juventus-Milan, venerdì) e Gianluca Rocchi (per Napoli-Inter, sabato) gli arbitri delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia, che segneranno la ripresa del calcio italiano dopo lo stop per la pandemia di coronavirus. Entrambi gli incontri si giocano dalle 21. Gli assistenti di Orsato saranno Mondin e Galletto, il quarto uomo Massa, Var Aureliano e Avar Vivenzi; quelli di Rocchi Del Giovane e Cecconi, Mariani quarto, Var Valeri e Avar Giallatini.