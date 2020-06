Roma; Petrachi, "Non venderemo i nostri big"

"La volontà è quello di mantenere i nostri big". In una lunga intervista a Sky Sport il ds della Roma, Gianluca Petrachi, parla del prossimo calciomercato. Sul futuro di Pellegrini e Zaniolo il dirigente giallorosso non si sbilancia: "Pellegrini ha una clausola rescissoria, ma è un ragazzo molto legato alla Roma. Ho pochi dubbi su di lui, sul fatto che possa pensare di lasciare la Roma in questo momento.

Ha visto la credibilità del club e quanto sia cambiato nell'ultimo anno, e penso che voglia credere nel progetto che è stato portato avanti quest'estate. Zaniolo rappresenta un po' il giocatore che emoziona i tifosi, noi faremo di tutto per trattenerlo. Credo che la linea sia quella, poi il calciomercato mette davanti a tante difficoltà e situazioni contingenti, ma la volontà è quello di mantenere i nostri big".

Parlando di Smalling e Mkhitaryan, Petrachi li definisce "due prestiti vincenti. Purtroppo Henrikh l'abbiamo perso per un po' di tempo per dei problemi fisici, ma si trova bene da noi così come Smalling: la moglie è molto contenta di stare a Roma. Il club farà di tutto per tenere entrambi i ragazzi, soprattutto per la loro volontà di rimanere".