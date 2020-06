Spadafora: 'Tifo violento non avrà spazio in riapertura'

"Condanno fermamente e senza appello gli scontri di ieri al Circo Massimo, animati da Forza Nuova ed alcune frange estremiste dei gruppi ultras. Alla riapertura il tifo violento non avrà alcuno spazio". Il ministro per lo sport e le politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, è duro nel commentare la manifestazione di gruppi estremisti di destra ieri a Roma. "Devastare città, aggredire giornalisti e forze dell'ordine, lanciare insulti e minacce antisemite è quanto di più lontano possa esserci dai valori dello sport e dalla passione calcistica - scrive Spadafora su Facebook -. Non basta però la condanna: le formazioni neofasciste nel Paese vanno sciolte, le sedi come Casa Pound liberate e restituite alla cittadinanza".