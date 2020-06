Messi torna ad allenarsi, tra una settimana Maiorca

Lionel Messi è tornato ad allenarsi, sul terreno di gioco del Camp Nou, dopo due giorni di stop dovuti a una contrattura muscolare, di modesta entità, al quadricipite destro, secondo quanto ha precisato il Barcellona.

Il tutto a una settimana dal ritorno in campo dei blaugrana, che sabato prossimo giocheranno sul campo del Maiorca. Nel club isolano gioca colui che alcuni in Argentina e Spagna ritengono l'erede calcistico della Pulce, il, 15enne Luka Romero, anche lui argentino e che già è stato aggregato alla prima squadra nonostante la giovanissima età. A parte oggi, nel Barcellona, si è allenato anche Semedo e anche lui, come Messi, dovrebbe essere disponibile per il match di sabato prossimo al Son Moix.