Flick: "Werner? Grande acquisto per il Chelsea"

Il Chelsea ha fatto un grande affare, ingaggiando Timo Werner. Ne è sicuro Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, che ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida della 30/a giornata della Bundegliga in programma domani (ore 15,30) a Leverkusen contro il Bayer. "Se è vero, come mi hanno riferito, che lo hanno preso, è un bel colpo. Davvero un grande acquisto", le parole del tecnico dei bavaresi, che sono a un passo dal titolo di campioni di Germania. Nell'estate dell'anno scorso il nome di Werner era stato accostato anche al Bayern Monaco, poi aveva scelto di percorrere la strada che portava verso Lipsia.