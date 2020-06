Ibra in Italia, esame controllo entro 48 ore

Zlatan Ibrahimovic è atterrato attorno a mezzogiorno a Malpensa con un volo privato dopo aver trascorso una settimana in Svezia con la famiglia. L'attaccante del Milan, apprende l'ANSA, svolgerà l'esame di controllo al polpaccio infortunato "nelle prossime 48 ore" ma non oggi. Ibrahimovic, in pantaloncini corti e con il volto nascosto dalla mascherina e dagli occhiali da sole, ha evitato i cronisti per dirigersi a casa con una macchina messa a disposizione dal club.