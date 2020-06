Brescia: nuova assenza per Balotelli

Nuova assenza, non concordata con il Brescia, per Mario Balotelli che non si è presentato alla seduta delle 9 a Torbole dove ieri sera si era regolarmente recato e dove era stato sottoposto a test atletici di controllo.

L'assenza odierna andrà a questo punto ad aggiungersi al pacchetto di contestazioni già effettuate dal club al giocatore in risposta a una diffida di Mario che chiedeva il reintegro in gruppo. Balotelli non vuole la rescissione che il Brescia ha provato a proporgli e se il club la vuole a questo punto dovrà ricorrere al tribunale.