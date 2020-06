Liga, si riparte l'11 giugno con il derby di Siviglia

La Liga riprenderà l'11 giugno, alle 22, con il derby di Siviglia fra la squadra che porta il nome della città e il Betis. Lo ha ufficializzato la Lega spagnola. Il giorno dopo, venerdì 12 e sempre per la 28/a giornata, si giocheranno Granada-Getafe e un'altra stracittadina, quella tra Valencia e Levante. Il Barcellona tornerà in campo sabato 13 (ore 22) in trasferta a Maiorca, mentre il Real Madrid domenica 14 ospiterà i baschi dell'Eibar.

Il direttivo della Liga fa notare che sono in programma partite anche alle 13 (nonostante le temperature elevate) e per la data in cui si spera di cominciare la stagione 2020/'21 viene confermata il 12 settembre.