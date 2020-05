Grecia, il governo dice sì: il campionato riparte il 6 giugno

Il campionato di calcio greco riprenderà la prossima settimana, il 6 giugno, ovviamente a porte chiuse. Il via libera è arrivato dal governo di Atene, che ha accolto la richiesta unanime dei club della Super League di portare a termine una stagione interrotta da quasi tre mesi a causa dell'epidemia di coronavirus.

Al momento dello stop, l'Olympiacos era in testa davanti al Paok Salonicco e all'Aek Atene. I play off che determineranno il vincitore del campionato e l'accesso alle Coppe europee dovrebbero essere completati entro il 19 luglio. Le semifinali della Coppa di Grecia (Paok-Olympiacos e Aek-Aris Salonicco) dovrebbero invece essere giocate successivamente.

Le squadre greche sono state autorizzate due settimane fa a riprendere gli allenamenti, ma nel rispetto di un severo protocollo sanitario. Un giocatore positivo ai tamponi verrebbe messo in quarantena a casa e il resto della squadra dovrebbe essere posta in isolamento per cinque giorni. Finora, nessun giocatore è risultato positivo nei test compiuti dopo la ripresa degli allenamenti.