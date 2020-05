Sospiro di sollievo per Ibra, tendine di Achille integro

Un bel sospiro di sollievo per Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante del Milan ha riportato una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro e "il tendine achilleo - precisa il club - è perfettamente integro". Un nuovo esame verrà effettuato tra 10 giorni. Si stima uno stop di circa un mese. E' quindi meno grave di quanto si temeva l'infortunio subìto in allenamento dal bomber svedese. Sarà però difficile vederlo in campo per la ripresa della Serie A, qualora il campionato dovesse ricominciare il 20 giugno.

Questa mattina Ibra si è sottoposto ad accertamenti in una clinica di Milano dopo essersi fermato per il dolore al polpaccio nella

partitella di ieri: accompagnato dal medico sociale del club, ha utilizzato un'uscita secondaria per evitare i cronisti. In precedenza, aveva lanciato un segnale di serenità pubblicando su Instagram il video di una sua partita a Fortnite, videogioco di cui è appassionatissimo e al quale sfida spesso i compagni di squadra.