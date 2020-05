Calcio: Montenegro, campionato riprende nel fine settimana

In Montenegro il campionato di calcio di prima divisione riprenderà questo fine settimana, alla presenza del pubblico in tribuna. Come riferiscono i media serbi, il premier montenegrino Dusko Markovic ha detto che gli spettatori saranno in numero contingentato, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza per il contenimento del contagio da coronavirus. La classifica è guidata dal Buducnost, che ha 11 punti di vantaggio sulla seconda. Alla conclusione del campionato mancano 13 turni. In Montenegro, che ha una popolazione di poco più di 600 mila abitanti, da diversi giorni non si registrano nuovi contagi nè decessi per il Covid-19, e nel Paese non vi sono più malati di coronavirus. Il bilancio è stato finora di 325 casi e nove morti.