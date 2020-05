Lipsia: Poulsen infortunato, stagione a rischio

L'attaccante danese del Lipsia Yussuf Poulsen, infortunato alla caviglia destra, non sarà in campo domani contro l'Hertha Berlino e potrebbe saltare il resto della stagione in Bundesliga, ha annunciato il club. Poulsen, 25 anni, "soffre di un infortunio al legamento della caviglia destra, risalente alla vittoria di domenica a Magonza. Sarà assente per un periodo non ancora definito".

Una risonanza magnetica ha rivelato il danno ai legamenti alla caviglia destra di Poulsen, vittima di un intervento violento all'inizio della partita conclusasi con il successo (5-0) a Magonza. Nonostante il colpo, il robusto attaccante danese ha segnato con un potente colpo di testa ed è rimasto in campo per tutta la partita.