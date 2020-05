Al via Consiglio Lega A su calendari, playoff e tv

In attesa di sapere giovedì se e quando (il 13 o il 20 giugno) il campionato riprenderà, il Consiglio di Lega Serie A è riunito per discutere del calendario, del 'piano B' per proseguire con playoff e playout, nonché del rapporto con i broadcaster, che non hanno saldato l'ultima rata stagionale dei diritti tv.

Fra i club c'è chi, per armonizzare subito la classifica anche nell'eventualità di un nuovo stop, spinge per ricominciare il campionato partendo dai recuperi della 25ma giornata, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. E chi invece preferisce iniziare con le 10 partite della 27ma giornata, per poi recuperare la 25ma immediatamente dopo con un turno infrasettimanale. Su questo il Consiglio dovrebbe dare un orientamento su cui poi si esprimerà l'Assemblea, probabilmente settimana prossima