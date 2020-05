Stop al campionato, il Barcellona donne è campione

La Federcalcio spagnola ha deciso di sospendere definitivamente, e in via ufficiale, i campionati femminili di calcio: il titolo di campione è stato quindi assegnato al Barcellona Femenì. La ragazze in blaugrana si sono pertante qualificate per la prossima Champions League, che disputeranno assieme all'Atletico Madrid, secondo classificato in campionato e a -9 dalle rivali catalane. Sono state promosse in Serie A l'Eibar e il Santa Teresa, portando così a 18 il numero delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato. La notizia della sospensione definitiva dei campionati femminili di calcio era già nell'aria da alcune settimane, ma è stata ratificata.